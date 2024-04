Désillusion au RC Lens, l’entraîneur jette l’éponge

La rédaction

Après son match nul 1-1 à domicile contre Le Havre, le RC Lens a encore perdu des points dans la course à l’Europe et laisse ses concurrents prendre de la distance. D’ailleurs, en conférence de presse, le coach lensois a annoncé clairement qu’il ne croyait plus en une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Rien ne va plus au RC Lens. Après deux défaites contre Nice et Lille, les lensois ont concédé le match nul cet après-midi face à Le Havre à Bollaert. Cinquièmes de Ligue 1, les hommes de Franck Haise ont mathématiquement encore la possibilité de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais l’entraîneur français préfère ne plus se faire d’illusion.

Polémique au RC Lens, l'entraineur pousse un coup de gueule https://t.co/tIBSKDsA3f pic.twitter.com/RQJqgTQpVg — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

« Je crois que pour la Ligue des champions, il faut être lucide »

Après la rencontre, Franck Haise s’est présenté en conférence de presse et semblait marquer le pas. « Je crois que pour la Ligue des champions, il faut être lucide. À la fois sur ce qu’on est capable de faire, sur ce que les quatre premiers au classement peuvent faire, et ils font mieux que nous. Il faut le reconnaître. On paye cette entame de saison qui fait qu’avec trois ou quatre points de plus sur ce début de saison, on pourrait être encore un peu dans la course » a-t-il indiqué dans des propos rapportés par RMC Sport .

Toujours une place européenne en vue