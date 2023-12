OGC Nice - RC Lens : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l'OGC Nice, dauphin du PSG en Ligue 1. Une occasion en or pour les Sang-et-Or, qui peuvent revenir à trois points des Aiglons en cas de victoire. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de Canal + et de DAZN.

Depuis le début de la saison, l'OGC Nice fait forte impression. En effet, les Aiglons sont actuellement les dauphins du PSG en Ligue 1. Avec neuf victoires, cinq nuls et deux défaites, la bande à Dante compte actuellement 32 points. Les Aiglons a donc cinq points de retard sur les leaders parisiens, qu'ils ont battu le 15 septembre au Parc des Princes (37 points, onze victoires, quatre nuls et une défaite).

PSG : Gros malaise révélé entre Luis Enrique et les joueurs https://t.co/ynu43ATNQL pic.twitter.com/9NoDwLq722 — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

L'OGC Nice reçoit le RC Lens ce mercredi soir

Pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, l'OGC Nice reçoit le RC Lens à l'Allianz Riviera ce dimanche soir. Pour ce dernier match avant la trêve hivernale, les Aiglons ont la possibilité de revenir à deux points du PSG, qui reçoit le FC Metz dans le même temps. De son côté, le RC Lens aura à cœur de l'emporter pour recoller à trois points de l'OGC Nice. Un match au sommet qui sera diffusé sur les chaines TV et streaming de Canal + et DAZN .

Lens peut revenir à trois points de Nice en L1