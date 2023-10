Le RC Lens s'enflamme pour l'arrivée de sa dernière recrue

Thibault Morlain

Ça bouge au RC Lens, qui a décidé de faire évoluer son organigramme. Ces dernières heures, les Sang et Or ont annoncé l'arrivée d'un nouvel élément en la personne de Frédéric Hébert. Ce dernier débarque à Lens en tant que nouveau coordinateur sportif. Une arrivée qui a d'ailleurs fait réagir Franck Haise.

Le RC Lens a un nouveau coordinateur sportif. Ce jeudi, l'arrivée de Frédéric Hébert a été officialisée. « Après avoir mis à profit la période post-mercato pour dresser un bilan de sa structuration sur le volet sportif, le Racing Club de Lens annonce modifier son fonctionnement. Désireux de tendre vers un modèle plus agile et opérant, le club artésien a décidé de nommer un coordinateur sportif en la personne de Frédéric Hébert. Il aura pour mission d’apporter du liant dans le recrutement et de veiller à l’unité du projet sportif global Sang et Or », pouvait-on lire dans le communiqué des Sang et Or.

« L'idée est qu'il renforce le projet sportif global du club »

Rapporté par Laurent Mazure, Franck Haise a réagi à ce nouveau renfort pour le RC Lens. Présent en conférence de presse, l'entraîneur des Sang et Or a confié à propos de Frédéric Hébert : « Son expérience nous a intéressés. L'idée est qu'il renforce le projet sportif global du club ».

« Fred correspondait parfaitement »