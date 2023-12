Gros coup de théâtre au RC Lens

Hugo Chirossel

Alors que le RC Lens reçoit le FC Séville ce mardi à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, les supporters espagnols avaient été interdits de se rendre à Bollaert. Ce qui avait provoqué l’indignation des deux clubs, mais les supporters sévillans pourront finalement assister à cette rencontre.

« Ils ont acheté leurs billets, leurs vols et hier, un dimanche après-midi et dans une interview, le gouvernement français décide de cette barbarie. » Lundi, à la veille d’affronter le RC Lens, José Castro, président du FC Séville, a fortement critiqué la décision de Gérald Darmanin de ne pas autoriser le déplacement de ses supporters.

Les supporters de Séville pourront se rendre à Bollaert

Une décision qui a également interrogé Franck Haise, notamment dans l'optique de l’organisation des Jeux olympiques dans quelques mois. Mais finalement, les supporters du FC Séville pourront se rendre à Bollaert afin d’assister à cette rencontre, comme l’a annoncé l’Association Nationale des Supporters sur les réseaux sociaux.

«Le Conseil d'Etat a suspendu les arrêtés ministériels et préfectoraux»