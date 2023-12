Catastrophe en vue, le RC Lens va perdre sept joueurs !

Arnaud De Kanel

Le mois de janvier risque d'être compliqué au RC Lens. A l'instar de plusieurs clubs de Ligue 1 comme l'OM, les Sang et Or vont perdre énormément de joueurs. Avec la CAN, la Coupe d'Asie mais également le tournoi de qualification olympique, pas moins de sept joueurs sont susceptibles d'être appelés par leur sélectionneur pour défendre les couleurs de leur pays.

Battu par l'OGC Nice (2-0), le RC Lens a mal terminé l'année 2023 et passera l'hiver à la septième place du classement. Les Lensois sont lessivés après cette première partie de saison éprouvante mais ils ne devraient pas pour autant souffler plus que cela malgré un calendrier allégé jusqu'au barrage de Ligue Europa face à Fribourg.

Mercato - RC Lens : La réponse tombe pour ce transfert https://t.co/iC6jiySCbM pic.twitter.com/pfSaL5kncK — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

La CAN ne va pas épargner le RC Lens

En effet, l'effectif va perdre des unités au mois de janvier. Nampalys Mendy (Sénégal), Salis Abdul Samed (Ghana), Morgan Guivalogui (Guinée), Massadio Haïdara (Mali) et Neil El Aynaoui (Maroc) sont susceptibles d'être convoqués pour participer à la CAN. Mais ce n'est pas tout.

La Coupe d'Asie et le TQO n'arrangeront rien

En plus de ces cinq joueurs, Franck Haise va certainement perdre Abdukodir Khusanov puisque l'Ouzbékistan dispute la Coupe d'Asie, ainsi qu'Oscar Cortès. Le Colombien a en effet de grandes chances d'être appelé par les Espoirs de la Colombie pour participer au Tournoi de qualification olympique. Ce sont donc sept joueurs qui risquent de manquer à l'appel. Une véritable catastrophe pour le RC Lens...