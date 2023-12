Malaise au RC Lens avec ce crack ?

La rédaction

Alors qu'il était annoncé sur le départ cet été, Ayanda Shishuba avait finalement décidé de poursuivre l'aventure au RC Lens. En cruel manque de temps de jeu cette saison, le capitaine des U19 de la Belgique, qui ne cesse d'alterner entre l'équipe pro et la réserve, aurait désormais des envies d'ailleurs

C'est un dossier qui n'avait pas manqué d'agiter le mercato du RC Lens lors du dernier mercato estival. Alors qu'il faisait l'objet de nombreuses convoitises cet été, le jeune milieu de terrain Ayanda Shishuba avait finalement pris la décision de poursuivre sa carrière dans le club nordiste, notamment afin de vivre la campagne de Ligue des champions.

Vers un départ de Shishuba cet hiver ?

Mais cette époque semble bet et bien révolue. En effet, d'après les informations de Foot Mercato , le capitaine des U19 de la Belgique, qui ne cesse d'alterner entre l'équipe réserve, la Youth League et l'équipe pro, souhaiterait une situation plus stable.

33 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison