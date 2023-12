«Scandaleux», un ancien du PSG enrage contre le RC Lens

Hugo Chirossel

Opposé au FC Séville ce mardi soir lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le RC Lens a décroché sa deuxième victoire dans la compétition cette saison. Les Sang et Or ont ouvert le score sur penalty par l'intermédiaire de Przemysław Frankowski, une décision arbitrale fortement contestée par Sergio Ramos.

Alors qu’il recevait le FC Séville ce mardi soir en Ligue des champions, le RC Lens n’avait besoin que d’un match nul afin de décrocher son ticket pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Les hommes de Franck Haise ont fait encore mieux, puisqu’ils se sont imposés face aux Sévillans (2-1).

Ramos peste contre le penalty obtenu par le RC Lens

Avant le but de la victoire inscrit par Angelo Fulgini dans le temps additionnel, le RC Lens avait ouvert le score grâce à un penalty obtenu par Facundo Medina et transformé par Przemysław Frankowski. Ce qui n’a pas du tout plus à Sergio Ramos.

«C'est une folie de siffler ce penalty»