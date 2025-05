PSG : Des Parisiens vont débarquer à Marseille, ils jubilent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Défenseur du Paris FC, Moustapha Mbow s'est longuement confié sur la saison réalisée par son équipe. Porté par l'arrivée de la famille Arnault, le club est parvenu à arracher son précieux sésame pour la Ligue 1. La saison prochaine, il y aura donc un derby parisien, même si le vestiaire semble plus enthousiasmé par son voyage marseillais.

Il n’y aura pas un, mais deux clubs parisiens la saison prochaine en Ligue 1. Après le PSG, le Paris FC est parvenu à intégrer l’élite grâce au travail de Stéphane Gilli. Porté par une incroyable excitation, provoquée par la vente de la formation en novembre dernier, le club participera à un derby la saison prochaine. Mais le vestiaire du Paris FC n’en fait pas une obsession.

Le PSG passe au second plan

Défenseur de la formation, Moustapha Mbow a laissé entendre que le choc face au PSG n’était pas le principal rendez-vous coché sur le calendrier. Selon lui, beaucoup de ses coéquipiers attendent l’affrontement face à l’OM. « Je ne vais pas parler maintenant. Ce n’est pas encore le moment. En fait, ce n’est pas encore le même niveau. Il faut faire doucement. On ne peut pas rivaliser avec eux pour l’instant. Dans le vestiaire, on n’a pas trop parlé de ça, j’ai entendu surtout Marseille (rires) dans les clubs que les joueurs étaient contents d’affronter » a confié le joueur de 25 ans au cours d’un entretien accordé à Foot Mercato.

Le choc face à l'OM attendu

Nul doute que Julien et Maxime Lopez font partie des joueurs excités par un retour à Marseille. Formé à l’OM, le plus jeune de la fratrie avait déjà évoqué son impatience durant la cérémonie des trophées UNFP. « C’est déjà dans un coin de ma tête. En ayant joué à Marseille, en ayant vécu des bons moments là-bas, ça va faire bizarre d’y retourner dans l’équipe adverse. Je vais essayer de ne pas me tromper de vestiaire ! (rire) » avait lâché Maxime Lopez.