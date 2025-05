Paris FC - Famille Arnault : L’incroyable provocation en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'une saison pleine sous le maillot du Paris FC, le jeune Moustapha Mbow a fait le bilan de cette année pleine de rebondissements avec la vente du club et l'arrivée de la famille Arnault à la direction. Le joueur le reconnait, le regard de ses adversaires a changé après cette opération.

Depuis novembre dernier, le Paris FC n’est plus un club comme les autres. Très vite, les regards se sont tournés vers cette équipe qui a eu les faveurs de la famille Arnault, la plus riche de France. Accompagné de Red Bull, ces investisseurs envisageaient de retrouver la Ligue 1 au plus vite, c’est chose faite depuis quelques jours. Joueur du Paris FC, Moustapha Mbow a vécu de l’intérieur cet incroyable changement. Il raconte.

Le vestiaire raconte la vente du club

« Si j’ai senti une forme de pression ? Oui un peu, encore plus avec l’arrivée de la famille Arnault et Red Bull. Ça nous a mis un peu plus de pression. Mais pour nous, et le staff, ce n’était pas de la pression, mais une motivation supplémentaire pour aller chercher la Ligue 1 » a-t-il confié à Foot Mercato. Mbow a aussi remarqué une évolution chez ses adversaires.

« Les clubs en face voulaient nous faire tomber »

« Tout le monde a commencé à parler de nous. Il y a des clubs qui nous ont détesté à cause de ça même. Pour moi, ça a tout changé, car on s’est dit qu’il fallait donner encore plus sur le terrain. Les clubs en face voulaient nous faire tomber à chaque fois. J’ai ressenti ça sur le terrain. Des fois, tu joues des joueurs et ils te parlent de ça en plein match. Ils te disent "tu te vois en Ligue 1 déjà" alors que ce n’est pas encore fait. Nous, on essayait de rester sérieux pour gagner. Et en face, on avait des adversaires qui parlaient de ça. Nous, dans le vestiaire, on parlait de la famille Arnault, des rumeurs etc, mais ça n’a jamais rien changé entre nous » a-t-il déclaré.