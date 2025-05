Paris FC : Un entraîneur star arrive ? La grande annonce !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Homme de la montée en Ligue 1, Stéphane Gilli devrait conserver son poste au Paris FC la saison prochaine. Pourtant, de grands noms rôdent dans les parages depuis le rachat du club par la famille Arnault comme Jürgen Klopp, directeur du football chez Red Bull. Alors l'ancien de Liverpool pourrait-il prendre du gallon dans la capitale ? Pierre Ménès a répondu.

Avec le rachat du Paris FC par la famille Arnault, de nouvelles têtes ont pris place dans les tribunes de Charléty. Samedi dernier, c’est un certain Jürgen Klopp qui s’est installé aux côtés de la direction du club. Depuis l’arrivée de Red Bull en tant qu’actionnaire minoritaire, l’ancien coach de Liverpool a été observé à de nombreuses reprises dans la capitale. Et il a tenu à fêter la montée en Ligue 1. « C’est une réussite extraordinaire. Celle du coach Stéphane Gilli et de l’équipe, j’adore la manière dont on s’est développé cette saison, a confié l’ancien technicien des Reds au micro de Téléfoot. Cette dernière rencontre ici, c’est un cadeau. C’est rare dans la vie d’un footballeur de pouvoir jouer un match qui est une célébration ».

Klopp prochain coach du Paris FC ?

Voir Klopp au Paris FC a quelque chose d’irréel. Pourtant, le coach allemand semble très impliqué dans le projet du club parisien. Pourrait-il s’imposer un peu plus en prenant par exemple la place de Stéphane Gilli ? Au cours d’un live Instagram, Pierre Ménès ne pense pas que Klopp ait envie de retrouver un banc, seulement un an après avoir annoncé sa retraite. « Je ne pense pas que ça rentre dans ses envies majeurs, il a un rôle de conseiller » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club ce jeudi.

Le mercato s'annonce agité

Par contre, Ménès attend Klopp sur un tout autre terrain, celui du marché des transferts. Conformément à la politique menée par la famille Arnault, le Paris FC devrait concentrer sur l’incroyable vivier qui existe en Île-de-France. « Le PFC va faire un recrutement solide en Ligue 1 pour s’installer et bien travailler sur les jeunes » a lâché l’ancien journaliste.