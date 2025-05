«Ils veulent venir», le Paris FC annonce un mercato de folie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire du Paris FC, Antoine Arnault s'est prononcé sur l'avenir de son club, dont le retour en Ligue 1 a été obtenu. Prudent, mais ambitieux, l'homme d'affaires français compte bien renforcer son groupe lors du prochain mercato estival. Il pourrait profiter de l'engouement autour de son équipe pour boucler de jolis coups.

Quelques jours après avoir obtenu la montée en Ligue 1, Antoine Arnault a lâché un message positif à ses supporters. Le patron du Paris FC a laissé entendre que plusieurs joueurs souhaitaient prendre part à ce projet ambitieux.

Arnault reçoit des messages positifs

« Les joueurs comme les sponsors vont vouloir venir à Paris. Paris est très attirant. Il y a déjà plein d’agents qui nous ont écrit pour nous dire que leur joueur voulait venir » a confié Arnault au cours d’un entretien accordé à Téléfoot. Quelques jours plus tôt, Daniel Riolo avait évoqué un formidable engouement autour du Paris FC.

Excitation autour du Paris FC

« Ce qu’on peut noter, on n’a pas encore l’identité des partenaires, mais dès l’annonce du rachat par la famille Arnault, et encore plus maintenant qu’ils vont monter en Ligue 1, ça a frappé à la porte. Énormément d’acteurs économiques veulent être associés à cette aventure et veulent venir » avait-il lâché sur RMC.