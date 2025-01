Mercato : Le Paris FC annonce des transferts imminents ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après sa vente à la famille Arnault et à Red Bull, le Paris FC est attendu sur le recrutement. Mais Pierre Ferracci a réclamé de la patience. Toujours à la tête de la formation, le dirigeant a tenu à calmer l'enthousiasme des supporters, tout en confirmant des contacts avec des joueurs confirmés comme Jonathan Ikoné (Fiorentina).

Actuellement à la lutte pour la montée en Ligue 1, le Paris FC va chercher à se renforcer et apporter un peu plus d’expérience pour combler les derniers manques. Avec l’arrivée de la famille Arnault, la marge de manœuvre est beaucoup plus grande, même si Pierre Ferracci a laissé entendre qu’il ne fallait pas s’attendre à un recrutement particulièrement actif cet hiver.

Un retour aux sources ? Jonathan Ikoné envisage de rejoindre les rangs du Paris FC après son passage au PSG ! 🚀

➡️ https://t.co/PddJ9U6n24 pic.twitter.com/h25Xw5H7RG — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 16, 2025

Le Paris FC annonce la couleur

« Il ne faut pas se précipiter, surtout en période de mercato où tout part dans tous les sens.On reçoit des propositions parfois un peu bizarres alors on fait le tri et on travaille d'arrache-pied » a déclaré le président du Paris FC lors de son passage sur RMC ce lundi soir.

« On travaille sur plusieurs pistes »

Le dirigeant n’a pas voulu dévoiler l’ensemble de ses pistes, mais le nom de Jonathan Ikoné revient régulièrement dans les discussions. « Ikoné ? Je ne sais pas si il a envie de venir. On travaille sur plusieurs pistes. On fera un choix le moment venu » a lâché Feracci sur le plateau de l’After Foot.