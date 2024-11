Mercato : Le Paris FC annonce déjà des renforts pour janvier !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC s'apprête à vivre un tournant majeur avec l'arrivée de la famille Arnault comme principal actionnaire, accompagnée par le groupe Red Bull. Un changement de taille pour l’autre club de la capitale, qui ne prévoit pas de tout bousculer dès le mercato hivernal. Cependant, du renfort est tout de même attendu par le président Pierre Ferracci.

Le Paris FC et Antoine Arnault, son futur propriétaire, ont réussi leur passage devant la DNCG ce mardi, une étape de plus en vue du rachat de l’autre club de la capitale. La famille Arnault va prendre 55% des parts du PFC tandis que Red Bull sera actionneur à hauteur de 15 % du capital. Pierre Ferracci, aujourd’hui à la tête du club, conservera 30 % jusqu’en 2027. Un changement majeur s’annonce alors chez l’actuel leader de Ligue 2, qui n’a pas pour autant l’intention de tout chambouler dès maintenant.

Paris FC : La famille Arnault va déjà battre un énorme record https://t.co/C7ZLBjpDks pic.twitter.com/rYXx04Cj99 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« On va faire comme d’habitude »

Interrogé lundi soir dans l’émission L’Équipe du Soir, Pierre Ferracci a annoncé la couleur pour le mercato hivernal : « C’est toujours délicat en janvier de chambouler l’équipe. On va faire comme d’habitude et sans doute un peu bouger en janvier, c’est ce que j’ai dit aux joueurs, c’est ce que le coach Stéphane Gilli et le directeur sportif François Ferracci, mon fils en l’occurrence, ont dit également. »

« Il peut se passer des choses donc on va bouger en janvier mais sans perturber l’équipe »

« Car il peut y avoir des blessures, c’est le cas en ce moment avec l’un de nos meilleurs défenseurs Samir Chergui qui est arrêté depuis quatre mois et qui a un peu de mal à reprendre. Il reste encore un mois et demi de Championnat, avec trois tours de Coupe en plus, il peut se passer des choses donc on va bouger en janvier mais sans perturber l’équipe », prévient le président du Paris Football Club, qui vise la montée en Ligue 1 d'ici 2026.