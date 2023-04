Zinedine Zidane imité, il hallucine

Thibault Morlain

Ce samedi soir, Toulouse n’a fait qu’une bouchée du FC Nantes en finale de la Coupe de France (5-1). Une rencontre disputée au Stade de France lors de laquelle Logan Costa a inscrit un doublé comme Zinedine Zidane avait pu le faire face au Brésil en finale de Coupe du monde 1998. Le défenseur du TFC a d’ailleurs été interpellé sur cette comparaison.

Et un trophée pour Toulouse ! Ce samedi, le TFC a facilement remporté la Coupe de France (5-1) face au FC Nantes. Logan Costa avait d’ailleurs rapidement mis son équipe sur le chemin du succès en inscrivant un doublé en 10 minutes. De quoi rappeler un certain Zinedine Zidane, qui lui aussi avait mis 2 buts au Stade de France. C’était en 1998, face au Brésil pour la finale de Coupe du monde.

Zidane - OM : La presse espagnole lâche une bombe https://t.co/GF69xjkW22 pic.twitter.com/sFfkIkHCLu — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Je vais faire de beaux rêves »

Après la rencontre, Logan Costa s’est confié sur ce parallèle avec Zinedine Zidane. Rapporté par L’Equipe , le défenseur de Toulouse a alors expliqué : « Est-ce que je me rends compte que j’ai égalé Zidane ? On me l'a dit. (sourire). Si j’ai rêvé d’un tel scénario ? Sincèrement non. Je pense que ce soir je vais faire de beaux rêves ».

« Sur le deuxième je n'y croyais pas vraiment »