Thierry Henry : Un grand retour en France ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent sur Prime Vidéo quand la plateforme diffusait la Ligue 1, on aurait pu penser que Thierry Henry ferait son retour en France avec la création de Ligue 1+. Mais comme l’a expliqué Jérôme Cazadieu, le diffuseur du championnat de France ne l’a pas contacté et a fait le choix de se tourner vers des nouveaux profils.

Alors qu’il officie toujours sur CBS pour analyser les rencontres de Ligue des champions, Thierry Henry a logiquement été évoqué au moment du lancement de Ligue 1+, lui qui était présent entre 2021 et 2024 sur Prime Video. « On a échangé de manière amicale. Il a pu y avoir quelques petits messages avec des clins d’œils mais rien de plus », confiait Thibault Le Rol en août dernier.

« Nous n'avons pas contacté Thierry Henry » Mais on ne devrait pas voir Thierry Henry débarquer sur Ligue 1+ prochainement. « Non. Nous n'avons pas contacté Thierry Henry parce qu'il avait déjà beaucoup et très bien travaillé avec Prime Video et on voulait avoir une forme de nouveauté, même si tout le monde a déjà bossé un peu partout. Il fallait une identité propre à Ligue 1+ », a expliqué Jérôme Cazadieu auprès de L’Équipe.