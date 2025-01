«Une descente aux enfers», catastrophe avec Kylian Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Stade Malherbe de Caen creuse sa propre tombe. Ce vendredi, la formation s'est inclinée face à Guingamp à domicile (0-1) et pointe à une inquiétante 17ème place. Dans une spirale négative, le club semble avancer sans véritable projet. Propriétaire depuis l'été dernier, Kylian Mbappé et son entourage peinent à convaincre des supporters en colère.

Le Stade Malherbe de Caen est un monument en péril. Depuis la prise de fonction de Kylian Mbappé durant l’intersaison, le club est aux abois. Et ce n’est pas le départ de Nicolas Seube qui a enclenché une dynamique positive. Le club reste sur une série de sept défaites consécutives, toutes compétitions confondues et pointe à la 17ème place au classement. Comme l’indique L’Equipe, les griefs sont dirigés vers l’entourage de Mbappé, dont les décisions sont loin de faire l’unanimité. Elles seraient prises sans concertation, depuis Madrid, ce qui a le don d’agacer les supporters, mais aussi les anciens de Caen comme Patrice Garande.

Les anciens du club s'inquiètent

« C'est comme une descente aux enfers. On fera le bilan plus tard, mais de toute façon on sait que l'effectif est mal équilibré et que les entraîneurs doivent bricoler, que ce soit Seube avant et Baltazar aujourd'hui. Après, il y a des nouveaux dirigeants qui n'ont pas pris la mesure de la Ligue 2, sans objectif précis. Parler de saison de transition à leur arrivée est la pire des choses pour les joueurs. Eux non plus ne sont pas à épargner. Ils étaient dans un autre état d'esprit il y a un an. Maintenant, il faut l'union sacrée dès le match contre Guingamp. » a confié l’ancien coach du club.

Les ennuis sont partout

L’équipe masculine n’est pas la seule à souffrir cette saison. La formation féminine est abandonnée et certaines promesses n’ont pas été tenues. « On devait m'aider à trouver un emploi et un logement, je me suis finalement débrouillée seule » a confié Gladys Celestra, qui a depuis quitté le club. Dans le rayon des départs intriguant, on peut ajouter celui de Gérard Prêcheur, parti au bout de quatre mois sans réussir à changer en profondeur cette équipe, à l’avenir plus qu’incertain.