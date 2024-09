Mbappé : Ce «coup de coeur» qui lui a coûté 20M€ !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, en plus d’être joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé est également désormais actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Dernièrement, le Français a dépensé environ 20M€ pour acheter 80% des parts du club normand. Mais pourquoi un tel investissement de la part de Mbappé ? Président de Caen, Ziad Hammoud a justifié cet investissement.

Si Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG et la France cet été, il garde tout de même un lien particulier avec le football français. En effet, cet été, après avoir signé avec le Real Madrid, Mbappé est devenu l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Un investissement à hauteur de 20M€ pour 80% des parts du club normand pour Mbappé.

« Impossible d’investir dans autre chose que le football français »

Nommé président de Caen suite au rachat de Kylian Mbappé, Ziad Hammoud a justifié cet investissement du joueur du Real Madrid. Pour Ouest France, il a alors avoué : « Il y avait une volonté d’investir stratégiquement dans le football. Il était impossible d’investir dans autre chose que le football français. On a un actionnaire qui est très soudé dans le fait que le football français et la Ligue l’ont mis là où il est actuellement. C’est son devoir s’il le peut, de redonner un peu de cette expérience et de cet investissement ».

« Un petit côté romantique avec le rendez-vous manqué il y a dix ans entre Kylian Mbappé et le club »

« On s’est très vite focalisé sur la Ligue française. On a regardé différentes opportunités et très naturellement on s’est tourné vers ce club qui est fantastique, qui a une histoire forte, une passion locale - et bien au-delà - vraiment solide. Il y a un petit côté romantique avec le rendez-vous manqué il y a dix ans entre Kylian Mbappé et le club. Il y a aussi des conversations avec Pierre-Antoine (Capton), que je connaissais d’avant. Cela a été très facile de trouver la possibilité de mettre en place ce deal. Ce club a un potentiel absolument énorme. (…) Au fond de lui, il y a ce coup de cœur avec ce club où il aurait dû commencer et où il n’est finalement pas passé », a-t-il ensuite précisé.