Clash avec Orelsan : La grosse boulette de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le clash que personne n'avait vu venir. Dans son dernier album, Orelsan lâche une punchline critiquant le travail de Kylian Mbappé au Stade Malherbe Caen. Une attaque que l'attaquant du Real Madrid n'a pas du tout appréciée puisqu'il a répondu sèchement au rappeur. Mais pour la journaliste Pia Clémens, le capitaine des Bleus est à côté de la plaque.

Vendredi, Orelsan a sorti son nouvel album La Fuite en avant, et un morceau a particulièrement fait parler à savoir La Petite Voix. Et pour cause, dans les paroles, le rappeur interpelle directement Kylian Mbappé : « Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». L'ancien joueur du PSG est effectivement devenu actionnaire majoritaire du SM Caen relégué en National la saison dernière. Très agacé, Kylian Mbappé a très rapidement répondu à Orelsan. « T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie », a lâché le joueur du Real Madrid sur X.

«Dans un clash, il y a des règles implicites» Mais pour Pia Clémens, journaliste d'ICI Paris, Kylian Mbappé est à côté de la plaque. « Dans un clash, il y a des règles implicites. C’est une réalité. C’est un contexte inventé dans le rap. Une des règles implicites, c’est qu’un grand rappeur ne clashe pas un petit rappeur, tu dois t’attaquer à quelqu’un qui est aussi connu que toi », lâche-t-elle sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.