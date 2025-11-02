Scandale raciste en Ligue 1, il répond cash à la polémique !

Ce dimanche, Toulouse a concédé le match nul face au Havre à domicile (0-0). En fin de match, une polémique a éclaté en raison d’un geste déplacé d’Aron Dönnum à l’égard de Simon Ebonog. Accusé de racisme par l’entraîneur havrais Didier Digard, le Norvégien est rapidement venu dénoncer ces accusations.
Aron Dönnum accusé de racisme
« Je suis un être humain avant tout. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est intolérable. Si on dit que c'est pas pour du racisme, c'est quoi ? C'est juste dire à mon joueur qu'il pue ? On peut dire des choses comme ça alors qu'on est juste là pour jouer au foot ? Ça, c'est pas rabaissant, humiliant, c'est pas des propos blessants ? Et après, on me dit que j'ai été véhément ? J'ai simplement dit, ''ce que vous laissez passer sur un terrain de foot, c'est très grave''. Je n'ai rien affirmé d'autre et j'ai pris un jaune. C'est très grave », a ainsi confié le coach havrais en conférence de presse d’après-match.
« Ça n'a rien à voir avec le racisme. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça »
Aron Dönnum lui a rapidement répondu. « C'est très fou de dire ça. Je pense qu'ils veulent venir me voir et se battre. La première chose que je sens, c'est sa respiration. Je fais comme ça (il mime de la main un geste devant son nez) parce que ça sent mauvais. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j'ai fait ça et je suis parti », a confié le Norvégien, relayé par l’Equipe, avant de poursuivre : « Je suis très, très triste. Très, très, très triste. C'est très inconfortable d'avoir à s'expliquer là-dessus, je ne sais pas quoi dire, je me sens triste. C’est fou pour quelqu'un de dire ça. J'ai grandi dans un environnement où il y avait tous types de population, y compris dans mes amis les plus proches. Pour moi, c'est fou de dire ça. »