Scandale raciste en Ligue 1, il répond cash à la polémique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Toulouse a concédé le match nul face au Havre à domicile (0-0). En fin de match, une polémique a éclaté en raison d’un geste déplacé d’Aron Dönnum à l’égard de Simon Ebonog. Accusé de racisme par l’entraîneur havrais Didier Digard, le Norvégien est rapidement venu dénoncer ces accusations.

Un scandale frappe actuellement la Ligue 1. Le joueur de Toulouse Aron Dönnum s’est moqué de l’odeur de Simon Ebonog lors de la rencontre ayant opposé le club toulousain au Havre ce dimanche après-midi. Entraîneur du HAC, Didier Digard s’est rapidement emporté à ce sujet après la rencontre.

Aron Dönnum accusé de racisme « Je suis un être humain avant tout. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est intolérable. Si on dit que c'est pas pour du racisme, c'est quoi ? C'est juste dire à mon joueur qu'il pue ? On peut dire des choses comme ça alors qu'on est juste là pour jouer au foot ? Ça, c'est pas rabaissant, humiliant, c'est pas des propos blessants ? Et après, on me dit que j'ai été véhément ? J'ai simplement dit, ''ce que vous laissez passer sur un terrain de foot, c'est très grave''. Je n'ai rien affirmé d'autre et j'ai pris un jaune. C'est très grave », a ainsi confié le coach havrais en conférence de presse d’après-match.