AccueilRennes

Habib Beye : Le message clair envoyé sur son avenir !

Habib Beye : Le message clair envoyé sur son avenir !
Axel Cornic

Annoncé proche du départ après un énième résultat décevant, Habib Beye a finalement été gardé par le Stade Rennais. Et ce choix s’avère payant, puisque le club breton semble avoir depuis décidé de lever la tête, avec notamment la dernière victoire à l’arrachée sur le Paris FC (1-0).

Finalement, l’électro-choc a eu lieu. Après un début de saison catastrophique, le Stade Rennais a entamé sa remontada et pointe désormais à la 8e place de Ligue 1. Une victoire signée Habib Beye, qui après avoir longtemps galéré, semble enfin avoir trouvé la recette miracle avec son équipe.

« La pression que nous avons subie est logique vu nos résultats »

Et chaque victoire le conforte dans cette nouvelle bataille, comme ce vendredi face au PFC. « La pression que nous avons subie est logique vu nos résultats. J’avais aussi dit que dans nos matches nuls, il y avait des choses encourageantes » a expliqué le coach du Stade Rennais, sur Ligue 1+.

« Rien n’est fait, il faut continuer »

« L’équipe me montrait des choses qui me faisaient dire qu’avec plus de constance, on allait faire de belles choses. Rien n’est fait, il faut continuer. On est dans notre progression » a poursuivi Habib Beye. « Le football va vite. C’est pour ça qu’il était important de garder une stabilité autour du club, de la situation autour de moi. Il faut continuer dans ce sens ».

Articles liés