Habib Beye : Le message clair envoyé sur son avenir !

Axel Cornic

Annoncé proche du départ après un énième résultat décevant, Habib Beye a finalement été gardé par le Stade Rennais. Et ce choix s’avère payant, puisque le club breton semble avoir depuis décidé de lever la tête, avec notamment la dernière victoire à l’arrachée sur le Paris FC (1-0).

Finalement, l’électro-choc a eu lieu. Après un début de saison catastrophique, le Stade Rennais a entamé sa remontada et pointe désormais à la 8e place de Ligue 1. Une victoire signée Habib Beye, qui après avoir longtemps galéré, semble enfin avoir trouvé la recette miracle avec son équipe.

« La pression que nous avons subie est logique vu nos résultats » Et chaque victoire le conforte dans cette nouvelle bataille, comme ce vendredi face au PFC. « La pression que nous avons subie est logique vu nos résultats. J’avais aussi dit que dans nos matches nuls, il y avait des choses encourageantes » a expliqué le coach du Stade Rennais, sur Ligue 1+.