Départ d’Habib Beye : Le vestiaire sort du silence !

Axel Cornic

Le vent semble avoir tourné à Rennes, où Habib Beye était annoncé sur un siège éjectable il y a encore quelques jours. Depuis deux matchs, les Bretons ont retrouvé la victoire et un nouvel élan semble naitre autour de l’entraineur, avec notamment Esteban Lepaul qui a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

C’est ce qu’on appelle un changement radical. Alors que le Stade Rennais ne trouvait pas la victoire depuis le 14 septembre, tout le monde pensait que Habib Beye allait être remercié. Mais non seulement il a été conforté par sa direction, mais son équipe a enfin trouvé la bonne recette pour se relancer en Ligue 1.

La renaissance du Stade Rennais Avec celle face au Paris FC ce vendredi, le Stade Rennais a enchainé pour la première fois de la saison deux victoires ! Forcément, cela ne fait que conforter les dirigeants dans leur choix de finalement garder Habib Beye, qui pourrait finalement réussir à installer ses idées alors qu’une partie du vestiaire semblait être contre lui.