Zinedine Zidane, la réponse tombe au PSG !

A l'instar d'Ousmane Dembélé ou d'Achraf Hakimi, Vitinha a réalisé une saison dernière exceptionnelle avec le PSG. Auteur de performances à couper le souffle, le Portugais a crevé l'écran. De quoi impressionner plus d'un observateur, y compris Zinedine Zidane. Alors que le Français a dit tout le bien qu'il pensait de Vitinha, ce dernier lui a répondu.

Parmi ses fans, Vitinha peut compter sur un certain Zinedine Zidane. Comme beaucoup, l'ancien du Real Madrid a apprécié ce qu'il a vu du joueur du PSG au cours des derniers mois. Ainsi, présent dernièrement au Festival Dello Sport, interrogé sur les joueurs qui lui plaisent actuellement, Zidane a cité les noms de Vitinha et Joao Neves, ajoutant : « Ils ne perdent jamais le ballon ».

« C'est clairement un modèle pour tout le monde dans le football » Bien évidemment, ces propos de Zinedine Zidane sont remontés jusqu'aux oreilles de Vitinha. Présent en conférence de presse ce lundi, le joueur du PSG a alors répondu au Français, confiant : « J'apprécie s'il a dit ça. C'est clairement un modèle pour tout le monde dans le football. Et encore plus pour un milieu de terrain ».