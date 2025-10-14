Zinedine Zidane, la réponse tombe au PSG !

A l'instar d'Ousmane Dembélé ou d'Achraf Hakimi, Vitinha a réalisé une saison dernière exceptionnelle avec le PSG. Auteur de performances à couper le souffle, le Portugais a crevé l'écran. De quoi impressionner plus d'un observateur, y compris Zinedine Zidane. Alors que le Français a dit tout le bien qu'il pensait de Vitinha, ce dernier lui a répondu.
Parmi ses fans, Vitinha peut compter sur un certain Zinedine Zidane. Comme beaucoup, l'ancien du Real Madrid a apprécié ce qu'il a vu du joueur du PSG au cours des derniers mois. Ainsi, présent dernièrement au Festival Dello Sport, interrogé sur les joueurs qui lui plaisent actuellement, Zidane a cité les noms de Vitinha et Joao Neves, ajoutant : « Ils ne perdent jamais le ballon ».
« C'est clairement un modèle pour tout le monde dans le football »
Bien évidemment, ces propos de Zinedine Zidane sont remontés jusqu'aux oreilles de Vitinha. Présent en conférence de presse ce lundi, le joueur du PSG a alors répondu au Français, confiant : « J'apprécie s'il a dit ça. C'est clairement un modèle pour tout le monde dans le football. Et encore plus pour un milieu de terrain ».
« J'en suis très heureux »
« Pour quelqu'un qui joue au milieu, entendre quelqu'un comme Zidane dire ça est toujours important, et j'en suis très heureux. Je ne peux que continuer, maintenir le niveau et progresser si possible. Je tiens à le remercier », a ajouté Vitinha.