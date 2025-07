Zidane - PSG : Un Marseillais ne veut pas se faire «flinguer» !

Le 31 mai dernier, le PSG remportait sa première Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Une rencontre qui avait fait beaucoup de bruit du côté de Marseille, où les avis divergeaient sur le fait de supporter ou non le club de la capitale. Zinedine Zidane ou encore Didier Deschamps s'étaient ainsi rangés derrière le PSG, ce qui a en revanche été impossible pour Robert Pirès, lui l'ancien joueur de l'OM.

« Tu veux que je me fasse flinguer par les supporters de l’OM ? »

En revanche, contrairement à Zinedine Zidane, son coéquipier de France 98, Robert Pirès n'a lui pas pu supporter le PSG lors de cette finale de la Ligue des Champions. Refusant de s'attirer des problèmes avec les fans de l'OM, l'ancien joueur du club phocéen a expliqué pour Carré : « J’étais supporter du PSG sur ce match ? (Rires) Tu ne peux pas me poser cette question-là. J’ai joué deux ans à l’OM. Tu veux que je me fasse flinguer par les supporters de l’OM ? A la rigueur, je préfère me faire allumer par les supporters du PSG, ce qui serait normal et logique. Là non, je vais être côté marseillais et je pense que ça va être plus sympa comme ça. Boli a dit qu’il supportait le PSG, même Zizou ? Tant mieux pour eux. Il n’y a aucun problème ».