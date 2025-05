Zidane - PSG : Contacts confirmés avec le Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé du soutien affiché par Basile Boli envers le PSG pour la finale de la Ligue des Champions, Eric Di Meco a également évoqué la sortie de Zinedine Zidane à ce sujet. Et l’ancien joueur emblématique de l’OM note tout de même une différence majeure entre ces deux cas, et confirme au passage des contacts rapprochés entre Zidane et les propriétaires qataris du PSG.

« Mon cœur reste bleu et blanc mais je suis derrière le Paris-Saint-Germain parce que représenter la France, c'est important pour moi », a récemment déclaré Basile Boli au sujet de la finale de la Ligue des Champions que disputeront le PSG et l’Inter Milan samedi soir. L’ancien défenseur légendaire de l’OM affiche donc son soutien envers le club parisien, au même titre que Didier Deschamps et Zinedine Zidane, qui est pourtant natif de la cité phocéenne. Et Eric Di Meco a sèchement répondu à Boli pour sa sortie médiatique au sujet du PSG.

« Zidane en contact très rapproché avec les Qataris » « Didier et Zizou, un sélectionneur de l’équipe de France et un autre futur sélectionneur de l’équipe de France, c’est un peu normal qu’ils ne se positionnent pas. En plus, Zizou n’a jamais porté le maillot de l’OM. Il a toujours montré un attachement à Marseille à certains moments, mais il est aussi en contact très rapproché avec les dirigeants qataris. Je ne suis pas étonné. Personne n’est étonné à Marseille que Zizou dise ça comme il le dit. Il ne cite jamais le PSG, il dit: ‘Je serai pour l’équipe française’. Il fait une réponse diplomatique d’un futur sélectionneur de l’équipe de France », a lâché Di Meco au micro de RMC Sport, évoquant donc au passage les contacts entre Zinedine Zidane et le Qatar, lui qui avait été approché pour le poste d’entraîneur du PSG.