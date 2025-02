Zidane : L’incroyable raté du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG, Yacine Adli n'a jamais réellement eu sa chance à Paris et a donc rejoint Bordeaux où il a explosé avant de confirmer en Italie. D'abord à l'AC Milan et désormais à la Fiorentina. Son ancien coach Paulo Sousa, ne manque d'ailleurs pas d'encenser le milieu de terrain français, osant même la comparaison avec un certain Zinedine Zidane.

Natif de Vitry-sur-Seine, Yacine Adli est un pur produit de la formation parisienne. Et pourtant, il n'a jamais eu sa chance avec le PSG où il n'a disputé qu'un seul match en professionnel. Il s'agissait d'une entrée en jeu sur la pelouse de Caen le 19 mai 2018. Par conséquent, il a rejoint les Girondins de Bordeaux, où il a éclos au plus haut niveau avant de rejoindre l'AC Milan qui l'a prêté l'été dernier à la Fiorentina. Désormais titulaire indiscutable, Yacine Adli n'étonne pas son ancien coach Paulo Sousa, qui est également passé sur le banc de la Viola.

Zidane fait parler de lui en acceptant une offre alléchante ! Découvrez les dessous de sa décision 🤔

➡️ https://t.co/jf5l4tC2Bw pic.twitter.com/WkBJj70ihz — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

Paulo Sousa s'enflamme pour Adli

« Palladino, en revanche, m'a frappé par sa croissance : c'est un homme intelligent et il joue désormais beaucoup plus verticalement. Je ne veux pas parler d'individus mais je ferai une exception pour Adli, que j'avais à Bordeaux », explique-t-il dans un premier temps dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, avant de totalement s'enflammer pour l'ancien joueur du PSG, le comparant même à Zinedine Zidane.

«A l'époque je disais que c'était un petit Zidane»

« A l'époque je disais que c'était un petit Zidane et maintenant il mérite d'être heureux : il a une belle énergie. Florence est l'endroit idéal pour lui et pour bien d'autres. C'est parce que je vois un projet. Commisso mérite des compliments comme quiconque investit dans le football : il a construit le centre sportif et laisse travailler les entraîneurs », ajoute Paulo Sousa.