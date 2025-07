Zaïre-Emery - PSG : Le changement qui se prépare !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps présenté comme le joyau du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery a vécu une fin de saison compliquée, marquée par une baisse de régime et une visibilité réduite. Mais pas de quoi remettre en cause son avenir, selon Pierre Ménès. Le consultant croit en son potentiel et l’encourage à rester à Paris.

En quelques mois, la trajectoire de Warren Zaïre-Emery s’est quelque peu brouillée. Adoubé par Nasser Al-Khelaïfi comme le symbole du renouveau parisien et de la formation made in PSG, le jeune milieu de terrain a peu à peu disparu des radars. Moins en vue sur le terrain, écarté des matchs à fort enjeu par Luis Enrique, il a terminé l’exercice 2025-2026 sur le banc, dans un rôle de doublure.

La renaissance programmée de Zaïre-Emery ? Pour autant, Pierre Ménès ne s’inquiète pas outre mesure pour l’international français. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste a analysé la situation du joueur avec optimisme