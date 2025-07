Zaïre-Emery - PSG : La terrible annonce !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a terminé sa saison record sur une note amère, balayé par Chelsea (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche. Un revers lourd de sens pour Pierre Ménès, qui pointe du doigt plusieurs failles dans le projet parisien, notamment un banc trop limité pour rivaliser à ce stade de l'année.

Le PSG « bouffé » par Chelsea

« Il y a la fatigue, l’absence de Pacho, et le fait que Chelsea a pris Paris à son propre jeu. Chelsea a bouffé le PSG dans le pressing. Ça les a perturbés. Et je pense sincèrement qu’il n’y avait plus d’essence dans le moteur » a annoncé l'ancien chroniqueur du Canal Football Club sur sa chaîne Youtube.