Zaïre-Emery reçoit une mention très spéciale au PSG

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery impressionne. Le jeune milieu de terrain est titulaire au PSG et il a fait ses premiers pas en équipe de France alors qu'il n'a pas encore 18 ans. Présent en conférence de presse Danilo Pereira a envoyé un très beau compliment à son coéquipier.

Le PSG a récemment recruté le défenseur brésilien Lucas Beraldo. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs cracks dans son pays. Mais le club de la capitale possède d'autres éléments très prometteurs, à commencer par Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery impressionne tout le monde

Alors qu'il a seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery s'est imposé comme un titulaire indiscutable au PSG. Le Français rayonne dans l'entrejeu et il se montre efficace, par de buts ou des passes décisives. Un talent qui a aussi tapé dans l'œil de Didier Deschamps, puisque le sélectionneur lui a offert sa première apparition avec l'équipe de France face à Gibraltar. Il avait d'ailleurs été buteur à cette occasion, avant de sortir sur blessure.

Mercato - PSG : Le clan Mbappé vend la mèche pour son prochain club ? https://t.co/pHaT9QC4rv pic.twitter.com/iCAg1Szy01 — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Danilo est fan de Zaïre-Emery