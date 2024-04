Zaïre-Emery : Le PSG identifie un problème inattendu

Pierrick Levallet

Le PSG a totalement revu son approche ces dernières années, en misant désormais plus sur la jeunesse que sur les stars. Cela a permis à des cracks comme Warren Zaïre-Emery d'éclore. Toutefois, les dirigeants parisiens noteraient quelques problèmes avec la formation des Titis parisiens malgré l'émergence du phénomène de 17 ans cette saison.

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Doté d’une incroyable puissance économique, le club de la capitale s’est mis à rêver plus grand pour remporter sa première Ligue des champions de son histoire. De nombreuses stars ont alors été recrutées pour réaliser ce rêve : Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé... Mais jusqu’à présent, le PSG n’a jamais réussi à soulever ce prestigieux trophée européen. Les dirigeants parisiens ont alors revu leur approche, en se concentrant désormais sur la jeunesse plutôt que sur les stars. Cela a notamment permis à Warren Zaïre-Emery de se faire une place dans le onze parisien cette saison. Toutefois, le leader de la Ligue 1 aurait identifié un problème avec sa formation malgré l’éclosion du crack de 17 ans.

Mercato - PSG : Une révélation va chambouler l’avenir de Luis Enrique ? https://t.co/gO6Pi1zIgm pic.twitter.com/GPIyODS5ue — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Le PSG note un souci avec sa formation...

Comme le rapporte Le Parisien , le PSG aurait constaté qu’hormis Warren Zaïre-Emery ou Xavi Simons, peu de joueurs issus du centre de formation parisien ont réussi à lancer leur carrière en Ligue des champions au cours des trois dernières années. Pour les dirigeants parisiens, qui souhaitent miser sur ses Titis à l’avenir, ce serait un problème puisque la formation ne serait pas d’un niveau suffisamment élevé pour permettre cela. Ce serait dans cette optique que le PSG apporterait quelques modifications à sa section jeunes pour la saison prochaine, avec la création d’une équipe Espoirs destinée aux U23.

... et rêve plus grand pour ses cracks