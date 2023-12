Zaïre-Emery : La grande annonce d’une star du PSG

Hugo Chirossel

Absents depuis plusieurs semaines pour cause de blessure, Warren Zaïre-Emery et Marquinhos ont fait leur retour le week-end dernier. À la veille du déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund en Ligue des champions, le capitaine du PSG a donné des nouvelles rassurantes sur sa condition physique, ainsi que sur celle de son coéquipier.

Le PSG a enregistré deux retours importants à quelques jours de jouer son avenir en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ont tous les deux retrouvé les terrains samedi dernier, lors de la victoire face au FC Nantes (2-1). Le premier était titulaire, tandis que le second a pu disputer une trentaine de minutes.

Une catastrophe à 30M€ pour le PSG ? https://t.co/021Q7dll2s pic.twitter.com/z7hfawDtIO — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

«Je me sens très bien, ma blessure est 100% rétablie»

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre face au Borussia Dortmund, Marquinhos a rassuré sur son état physique : « Je me sens très bien, ma blessure est 100% rétablie. Je me sens à 100% et si le coach m'a fait sortir contre Nantes c'est pour de la tactique . »

«Il n'a pas de gêne et est très bien»