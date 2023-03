«Vous bossez mal» : Le PSG plonge, il craque totalement

La rédaction

Battu ce dimanche, le PSG n’y arrive toujours pas. Après la défaite contre Rennes (0-2) ce dimanche au Parc des Princes, Christophe Galtier a mis en avant les difficultés qu’a son équipe à jouer avec tous les absents, en rajoutant une couche sur les titis parisiens. En effet le technicien a dû remanier son effectif allant même jusqu’à titulariser Juan Bernat comme défenseur central droit. Des excuses qui ne passent pas auprès de Jérôme Rothen.

Pour la réception de Rennes dimanche, le Paris Saint-Germain a fait sans de nombreux cadres, diminués ou blessés. Neymar, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi étaient absents et Christophe Galtier est revenu sur ce point pour justifier le mauvais résultat de son équipe.

PSG - Mbappé : Danger sur le mercato, un remplaçant à 200M€ est trouvé https://t.co/eMIHiZHvYV pic.twitter.com/QBsWzJVDZY — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Les blessures au PSG, une excuse recevable ?

Jérôme Rothen n’a pas apprécié la sortie du technicien du PSG et s’est lâché dans l’émission Rothen s’enflamme : « Les blessés ? Mais, Christophe et ton staff, c’est de votre faute. S’il y a autant de blessés, c’est que vous bossez mal, point final c’est aussi simple que ça. Arrêtez de me parler des blessures. À part Kimpembe, et j’ai une pensée encore pour lui car il manque dans l’état d’esprit, c’est malheureux ce qu’il vit depuis le début de saison, mais tout le reste, arrêtez. Renato Sanches, ça fait des années qu’il se blesse, il arrive blessé, il est blessé toute l’année. Mukiele, il se blesse musculairement. Verratti, c’est une fois il est suspendu, une fois il n'est pas prêt à jouer, une fois il joue qu’une mi-temps. Mais arrêtez » a conclu l’ancien joueur du PSG.

Rothen fracasse Galtier