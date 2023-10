Viré par le PSG, il se lâche sur un dossier sensible

La rédaction

Entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta a fait un choix fort en mettant de côté Aaron Ramsdale au profit de David Raya. Le technicien chamboule sa hiérarchie au poste de gardien de but. Chose que n'a pas souhaité faire Mauricio Pochettino lors de son passage au PSG. En conférence de presse, l'Argentin est revenu sur cette concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Arrivé au PSG en 2021, Mauricio Pochettino avait refusé de trancher entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Une décision, qui avait provoqué des remous en interne et des tensions entre les deux portiers.

Pochettino évoque la concurrence Donnarumma/Navas

Alors qu'Arsenal a propulsé David Raya à un rôle de gardien numéro un, Pochettino a été interrogé sur son expérience au PSG. « C'est un jeu dangereux. A Paris, nous avions deux gardiens de haut niveau et nous jouions deux matchs avec Donnarumma puis deux matchs avec Navas. C'est possible mais c'est dangereux » a lâché le coach de Chelsea.

« Ce que je préfère, c'est avoir les meilleurs joueurs »