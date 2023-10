Luis Enrique annonce la couleur pour «l’obsession» du PSG !  

Thomas Bourseau

Luis Enrique a déjà remporté une Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2014/2015 et ayant d’ailleurs éliminé le PSG en quart de finale. Le coach parisien affirme que l’obsession du club autour de cette compétition est néfaste, bien qu’il estime que personne n’est au-dessus du PSG actuellement.

Entre le PSG et la Ligue des champions, c’est une obsession. Du moins, depuis l’arrivée des propriétaires qataris à l’été 2011. Dès le début du projet QSI, le président Nasser Al-Khelaïfi évoquait sa volonté ferme de remporter la Ligue des champions.

«La seule chose qui ne soit pas bonne pour le club, c’est que cela devienne une obsession»

Malgré un échec en finale en 2020 et en demi-finale en 2021, le PSG est toujours sorti relativement prématurément de la reine des compétitions européennes. Vainqueur de la Ligue des champions en 2015 avec le FC Barcelone, Luis Enrique s’est confié sur l’obsession malsaine parisienne. « La seule chose qui ne soit pas bonne pour le club, la ville et les supporters, c'est que cela devienne une obsession, parce qu'il y a au moins huit équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions ; et la Ligue des champions n'est pas une compétition qui récompense la constance ».

«Je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui soit meilleure que la nôtre»