Vente - Qatar : La grande annonce venue du PSG !

Dernièrement, compte tenu des problèmes judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi en France, l'avenir du Qatar au PSG a énormément été remis en question. Quid alors des propriétaires du club de la capitale ? La question a été posée à Victoriano Melero, directeur général du PSG, qui a donc fait le point sur la suite de l'aventure parisien des Qataris.

Le Qatar va-t-il rester encore longtemps propriétaire du PSG ? Un froid a été jeté dernièrement sur l'avenir des Qataris en France. Président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs confirmé un désengagement des investissements des investissements du Qatar en France. Et forcément, cela devrait impacter le PSG.

Quel avenir pour le Qatar au PSG ?

Directeur général du PSG, Victoriano Melero a été interrogé sur l'avenir du Qatar à Paris. Et pour le Figaro, il a alors répondu : « Si je peux garantir que QSI sera encore à la tête du club d'ici 10, 15, 20 ans ? Cela fait maintenant quinze ans que nos actionnaires nous accompagnent et ont considérablement investi pour faire grandir le Club et le football en France ».

Des critiques qui ont du mal à passer

« Néanmoins, il est difficile pour eux de comprendre pourquoi leurs actions, qui visent à renforcer l'attractivité et la compétitivité du football français, font l'objet de critiques aussi vives », a poursuivi le dirigeant du PSG.