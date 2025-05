Vente PSG : La décision à 5 milliards d’euros du Qatar

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la tête du PSG, le Qatar veut poursuivre le développement du club. QSI ne serait pas opposé à une nouvelle ouverture du capital. Le but étant que la formation soit moins dépendante du riche état dirigé par Tamim ben Hamad Al Thani. Pour autant, il ne serait pas question d'un désengagement du Qatar.

Le PSG ne cesse de battre des records. Selon plusieurs ses études, sa valeur serait comprise entre 3,5 et 4,5 milliards d’euros. Visiblement, l’ère bling-bling a placé la formation au centre de l’échiquier, et le nouveau projet sportif surfe sur cette vague. Le Qatar ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et vise désormais une nouvelle étape.