Vente du PSG : Le Qatar vend la mèche ?

Ces derniers mois, plusieurs rumeurs ont circulé concernant un possible désengagement du Qatar au PSG. Cependant, le club de la capitale s'est lancé dans un projet colossal, à savoir la construction d'un nouveau stade qui engage les Parisiens sur le très long terme. Un bel indice sur la volonté des Qataris de rester au PSG.

Alors que les rumeurs de départ du Qatar sont régulières, le PSG a officialisé sa volonté de construire un nouveau stade en annonçant le nom des deux communes retenue. « Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui. Le Club est désormais prêt à approfondir ses études sur les communes de Massy et de Poissy, en lien étroit avec les partenaires locaux », écrit le club par le biais d'un communiqué. L'annonce définitive ne devrait pas intervenir avant l'automne 2026 ce qui tend à penser que c'est un projet sur le très long terme, confirmant ainsi l'engagement du Qatar, comme le souligne le directeur général du PSG Victoriano Melero.

Un projet sur le très long terme pour le Qatar « Ce projet représente une étape structurante pour le développement du Club. Pour rester compétitif, nous devons disposer d’un stade à la hauteur de nos ambitions, capable d’accueillir un plus grand nombre de supporters dans les meilleures conditions. Nous avançons avec méthode et exigence, en nous appuyant sur des analyses rigoureuses, indispensables pour un projet de cette envergure. Notre ambition est claire : bâtir un stade durable, exemplaire et à la hauteur de nos objectifs sportifs, économiques et territoriaux », explique-t-il dans le communiqué du PSG.