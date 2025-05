Une superstar signe au PSG, «du jamais vu»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Créateurs de contenus sur internet et personnage majeur de la Kings League France, Aminematué s'est raconté dans une longue interview publiée ce jeudi. Le vidéaste évoque ses premiers souvenirs de football, son amour viscéral pour le PSG, et son admiration pour Neymar, qui reste la recrue la plus chère de l'histoire du club parisien (222M€).

Âgé de 31 ans, Amine Mahmoud, mieux connu sous le nom d’Aminematué, est l’un des youtubers les plus populaires de France. Son image a traversé les frontières puisqu’il s’est allié avec Gérard Piqué pour lancer la Kings League France. Il faut dire que le vidéaste est un grand fan de football, et notamment du PSG. « Je suis un très gros suiveur de football. Fan hardcore du PSG depuis petit, avant l'époque dorée. (Rires.) Mon premier match de football, c'était mon père, fan de l'OM, et moi qui regardions PSG-OM, le 3-0 avec un Ronaldinho en pétard (en 2003) » a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à L’Equipe.

« Son arrivée, c'est du jamais vu au club »

Parmi les images qui l’ont marqué, l’arrivée de Neymar en 2017. « Neymar, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué au PSG. Son arrivée, c'est du jamais vu au club. Ce qu'il fait, c'est sensationnel. En termes de football, c'est le seul qui pouvait se rapprocher de Messi et Ronaldo » a admis Aminematué. Sa popularité lui a permis de côtoyer d’un peu plus près l’international brésilien.

Aminematué raconte sa rencontre avec Neymar

« Même si ça s'est un peu mal passé, et que j'ai beaucoup bossé pour que ce truc prenne la lumière en France, Piqué a quand même tout fait pour me mettre ce dont j'avais besoin à disposition. Quand je vais lui dire : pour le teaser, tu me ramènes Neymar, il me dit oui dans les 5 secondes... Il est toujours en demande de retours sur les difficultés rencontrées, les choses à améliorer, à changer » a confié Aminematué, en plein rêve.