Une star en grande difficulté, le PSG a trouvé les coupables

Encore coupable sur le but inscrit par Toulouse le week-end dernier, Gianluigi Donnarumma ne fait pas encore l’unanimité au PSG. Avant d’affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, le gardien italien frustre certaines personnes en interne au sujet de sa non progression. D’autres estiment tout de même que ses défenseurs ne l’aident pas toujours…

En battant Montpellier et Toulouse, le PSG a parfaitement démarré son calendrier démentiel du mois de février. Même s’il y a des blessés et que la manière n’est pas toujours là, Paris enchaîne et s’est donné de l’air au classement en profitant de la défaite de l’OM. Mais à une semaine du huitième de finale aller contre le Bayern Munich, certaines stars inquiètent, notamment Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma ne fait pas l’unanimité

Coupable sur le coup-franc inscrit par Toulouse, l’international italien a encore montré de la fébrilité. D’après les informations du journal L’Équipe , on constate en interne que les défauts de Gianluigi Donnarumma l’empêcheraient de passer un cap, surtout dans la relance.

Sa défense ne l’aide pas toujours

Mais la faute n’est pas rejetée que sur Donnarumma. Certains pensent également que le gardien italien n’est pas toujours aidé par ses défenseurs, ce qui ne lui permettrait pas de se mettre en confiance. Quoi qu’il en soit, le PSG a tout intérêt à trouver une solution rapide puisque les grosses échéances arrivent très vite.