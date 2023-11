Une star du PSG se fait fracasser, il déballe tout sur le malaise !

Thomas Bourseau

En raison de son départ comme agent libre au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma s’est attiré les foudres des supporters du Milan AC qui ne cessent de lui montrer dès qu’il revient en Italie. Compatriote de Donnarumma, Mario Balotelli a déclaré savoir ce qui s’est passé au moment de son départ et est monté au créneau.

Gianluigi Donnarumma a fait toutes ses classes au Milan AC où il a été lancé dans le grand bain à 16 ans. À l’été 2021, alors qu’il était en discussions pour prolonger son contrat, Donnarumma s’en est allé en tant qu’agent libre au PSG avec une belle prime à la signature. Ce qui n’est pas passé auprès des Tifosi rossoneri.

Un crack quitte le PSG, il impressionne tout le monde https://t.co/lTrPSljENd pic.twitter.com/6IijSRvRdx — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Après Mbappé et Enrique, Balotelli apporte son soutien à Donnarumma

Pour la réception du PSG cette semaine à San Siro, les supporters du Milan AC ont passé leur temps à huer Gianluigi Donnarumma et lui jetaient même des faux billets « Dolla-rumma » pendant la rencontre. Kylian Mbappé et Luis Enrique ont apporté leur soutien au gardien du PSG. Dans le collimateur des supporters du Milan AC depuis son départ pour le Paris Saint-Germain, Donnarumma a des circonstances atténuantes selon Mario Balotelli.

«Je sais ce qui s’est passé, il n’est pas à blâmer»