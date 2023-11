Il annonce du lourd pour la prochaine signature du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Warren Zaïre-Emery franchit les étapes très rapidement avant sa prolongation au PSG. Zoumana Camara, qui connaît très bien le jeune milieu de terrain parisien pour l’avoir eu sous ses ordres avec les U19, annonce que ce n’est que le début pour Zaïre-Emery.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery s'est imposé cette saison comme un cadre du PSG sous les ordres de Luis Enrique. Au point d'être convoqué en équipe de France pour la première fois de sa carrière. Mais comme l'explique Zoumana Camara, qui l'a eu sous ses ordres avec les U19 du PSG, c'est encore loin d'être terminé pour Zaïre-Emery.

«Ça a l'air tellement évident»

« C'est un choix que le sélectionneur a fait, selon ses envies par rapport au groupe qu'il a. Le fait qu'il soit pris, c'est exceptionnel et c'est formidable pour ce garçon par rapport à ce qu'il fait en ce moment. Ça a l'air tellement évident », raconte l’entraîneur des U19 du PSG dans une interview accordée à France Bleu Paris .

«Ce n'est que le début pour lui»