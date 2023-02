Une star du PSG recalée, il part au clash

La rédaction

Absent de la liste de Luis Enrique à la Coupe du monde et dans les indésirables de Luis de la Fuente, nouveau sélectionneur de l’Équipe d’Espagne, Sergio Ramos a récemment annoncé sa retraite internationale. Europe 1 apporte des précisions sur la nouvelle choc.

Alors qu’il affiche un niveau en dents de scie depuis son arrivée au PSG à l’été 2021, Sergio Ramos n’est plus sélectionné en équipe nationale. Sa dernière apparition avec l’Espagne remonte à la même période, c’était contre le Kosovo le 31 mars 2021. Le départ de Luis Enrique après la dernière Coupe du monde offrait un motif d’espoir au défenseur du PSG. Problème, Luis de la Fuente ne veut pas de Ramos sous le maillot de la Roja.

Le PSG tente un coup de folie avec un joueur de Deschamps, ça se complique déjà https://t.co/ajWQnVNK9b pic.twitter.com/RHb5tJnR9r — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Le divorce entre Ramos et la Roja

Sergio Ramos a décidé, donc, le 23 février dernier de claquer la porte de la sélection dans un communiqué où il exprime sa déception : « Il est arrivé l’heure, l’heure de dire au revoir à la sélection, notre chère et émouvante Roja. Humblement, je crois que cette trajectoire méritait de se terminer en raison d’une décision personnelle ou parce que ma performance n’était pas à la hauteur de ce que notre équipe nationale mérite » . Le joueur du PSG de 36 ans affirme également qu'on ne compte plus sur lui et ce peu importe le niveau qu'il pourra montrer.

« On l’a forcé à prendre la porte »