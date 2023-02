C'est la crise au PSG, cette recrue se lâche

Amadou Diawara

Arrivé lors du dernier mercato estival, Fabian Ruiz découvre à quel point il est difficile d'être un joueur du PSG. En effet, le club de la capitale se doit de gagner tous ses matchs pour remplir ses objectifs colossaux. Alors que le PSG est en pleine crise de résultats, Fabian Ruiz a tenu à faire passer un gros message.

Lors du dernier mercato estival, Fabian Ruiz a quitté le Napoli pour s'engager en faveur du PSG. Alors que l'exigence était beaucoup moins élevé au sein du club italien, le milieu de terrain de 26 ans découvre l'exigence du plus haut niveau à Paris, où la défaite est (presque) interdite.

Le PSG est en crise de résultats

Sachant que le PSG vit une crise de résultats, avec un enchainement de contre-performances depuis le début de l'année 2023, Fabian Ruiz a été interrogé sur le sujet. Et le numéro 8 de Christophe Galtier a fait clairement comprendre qu'il savait très bien où il avait mis les pieds en s'engageant en faveur du PSG l'été dernier.

«J'aime cette pression»