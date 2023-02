Coup historique de Mbappé avec le PSG, une humiliation menace l’OM

Arnaud De Kanel

Défait au Stade Vélodrome en Coupe de France (2-1), le PSG a l'occasion de prendre sa revanche sur l'OM ce dimanche soir lors du Classique qui comptera pour la 25ème journée de Ligue 1. A la différence du dernier choc entre les deux rivaux, Kylian Mbappé sera bien présent et il pourrait écrire un peu plus sa légende et celle du PSG.

Remis de sa blessure à la cuisse qui lui avait fait manquer le huitième de finale de Coupe de France contre l'OM, Kylian Mbappé a repris la compétition face au Bayern Munich et contre Lille. Il sera bien entendu, sauf problème de dernière minute, titularisé par son entraineur Christophe Galtier. Et au vu des boulevards laissés par l'OM mais non exploités par un PSG au ralenti en Coupe de France, Kylian Mbappé pourrait faire très mal à la défense marseillaise. L'occasion pour lui de dévorer les espaces, filer au but et concrétiser ses actions, avec en ligne de mire un prestigieux record.

Ancien de l'OM désormais entraîneur du PSG... Faites le quiz sur Christophe Galtier https://t.co/a6zCrbW3sO pic.twitter.com/UbLik5E7md — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Mbappé fonce sur Cavani...

L'OM pourrait permettre à Kylian Mbappé d'écrire l'histoire du PSG. Le meilleur buteur du dernier Mondial compte 198 réalisations avec le club de la capitale. En cas de doublé, il deviendrait le co-meilleur buteur de l'histoire du PSG, à égalité avec Edinson Cavani. Logiquement, un triplé le placerait tout en haut du panthéon parisien et c'est typiquement le genre de statistiques dont raffole Mbappé, prêt à dévorer l'OM, lui qui se cherche un match référence en terre phocéenne.

... et aimerait imiter Ronaldinho