Le PSG tente un coup de folie avec un joueur de Deschamps, ça se complique déjà

Arnaud De Kanel

En quête d'un renfort défensif l'été dernier, Luis Campos et ses équipes n'avaient pas réussi à convaincre l'Inter Milan de leur céder Milan Skriniar. Ainsi, le PSG s'était rabattu sur Axel Disasi, surprise de la dernière liste de Didier Deschamps. Toujours intéressé, le club de la capitale risque de rencontrer de nouvelles difficultés pour concrétiser sa venue.

A l'image de cet hiver, le PSG galérait déjà l'été dernier pour faire signer Milan Skriniar. Alors, un plan B était trouvé avec Axel Disasi. Bien décidé à retenter sa chance l'été prochain, le PSG voit de nouveaux concurrents s'immiscer dans le dossier.

Disasi en pleine bourre depuis le Mondial

A l'instar de Jordan Veretout avec l'OM, la convocation d'Axel Disasi pour la Coupe du monde lui a fait le plus grand bien. Le défenseur de l'AS Monaco était l'une des surprises de la liste de Didier Deschamps et bien qu'il n'ait pas disputé beaucoup de minutes, cette expérience l'a métamorphosé. Il enchaine les bons matchs avec le club du Rocher et cela n'a pas échappé au PSG, ainsi qu'à deux autres cadors européens.

L'Europe lui fait les yeux doux