Une star du PSG inspire l'ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'ASSE l'été dernier, Léo Petrot s'est confié sur son intégration chez les Verts où il avait débuté sa carrière. Par conséquent, il ne cache pas que Wesley Fofana et William Saliba l'ont inspiré. Mais ce n'est pas tout. Et pour cause, Sergio Ramos est également l'une de ses idoles.

Formé à l'ASSE, Léo Petrot a fait son retour à Saint-Etienne l'été dernier en provenance du FC Lorient. Et le défenseur s'est confié sur ses débuts chez les Verts, dévoilant notamment le nom des inspirations. Et il cite notamment le nom de Sergio Ramos, le défenseur du PSG.

Catastrophe à l'ASSE, il annonce la couleur https://t.co/Jcuk9rfAdk pic.twitter.com/tWlI9tubjW — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Petrot est fan de Ramos

« J’aime beaucoup Sergio Ramos pour ce qu’il dégage et ce qu’il a fait dans sa carrière. C’est un modèle pour ce qu’il représente, il a de la bouteille. Du côté de l’ASSE, il y a eu pas mal de bons défenseurs, Wesley (Fofana) avec qui j’ai joué, William Saliba aussi, ce sont des très bons joueurs quand on voit la carrière qu’ils font et dans les clubs dans lesquels ils jouent », lance-t-il dans une interview accordée à En Verts et Contre Tous .

«C’est un modèle pour ce qu’il représente»