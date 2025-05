Une star du PSG débarque en Espagne, la révélation de la presse étrangère !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG a accordé plusieurs jours de repos à certains joueurs, Achraf Hakimi s'est octroyé une escapade en Espagne. Repéré à Barcelone après la cérémonie des Trophées UNFP, le latéral droit marocain a assisté à un showcase du rappeur Travis Scott en compagnie de joueurs du FC Barcelone.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions face à l’Inter le 31 mai prochain, le PSG a décidé d’accorder quelques jours de repos à sept de ses cadres : Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Fabian Ruiz. Aperçu à la cérémonie des Trophées UNFP dimanche, le latéral droit marocain s’est envolé pour Barcelone dans la foulée.

Hakimi aperçu en boîte de nuit à Barcelone

Et d’après Mundo Deportivo, Achraf Hakimi a pris le chemin d’une boîte de nuit une fois son arrivée en Catalogne afin d’assister à un showcase du rappeur américain Travis Scott. Le numéro 2 du PSG était alors accompagné de plusieurs joueurs du FC Barcelone, qui venaient de battre le Real Madrid (4-3).

De nombreux joueurs du Barça également présents

Wojciech Szczesny, Pedri, Ferran Torres, Gavi, Marc Casado, Hector Fort, Inigo Martínez et Robert Lewandowski était également de la partie, tout comme Ronaldinho, passé par le Barça et le PSG. Quelques heures plus tôt, Travis Scott avait assisté à la victoire du club culé face à l’équipe de Kylian Mbappé.