Une star du PSG a réalisé son rêve !

Auteur d’une saison remarquable avec le PSG, Vitinha s’est de nouveau illustré ce mardi soir au cours de la victoire parisienne face au FC Barcelone pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions (1-4). Buteur sur cette rencontre, le Portugais a affirmé avoir rêvé d’un tel moment.

Le PSG a atteint le dernier carré de Ligue des Champions pour la première fois depuis deux ans. Pour cela, les hommes de Luis Enrique ont su renverser le FC Barcelone ce mardi soir (1-4) au cours du match retour des quarts de finale. Buteur à l’aller (2-3), Vitinha a de nouveau inscrit un but très important pour les siens, permettant notamment à Paris de revenir au score au cumul des deux matchs (4-4 à ce moment du match).

« J'en ai rêvé de ce but toute la semaine »

Dans des propos relayés par ParisTeam , l’international Portugais a affirmé avoir rêvé de ce but libérateur tout au long de la semaine : « C'est une sensation incroyable. C'est difficile à expliquer. J'en ai rêvé de ce but toute la semaine précédant le match, dans l'espoir de contribuer à la victoire de l'équipe et de nous qualifier pour les demi-finales. Et nous y sommes parvenus ! Il est essentiel de souligner cet exploit et de reconnaître notre mérite. Ce que nous venons d'accomplir est tout simplement incroyable. Nous sommes extrêmement heureux » .

« Nous avons livré un match incroyable »