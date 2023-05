Une star de l’OM au PSG, la réponse tombe en direct

La rédaction

Incroyable information divulguée ce mercredi. A en croire les informations de la presse chilienne, le PSG aurait coché le nom d'Alexis Sanchez, lié à l'OM jusqu'en juin prochain. Une révélation surprenante pour le journaliste Thibaud Vézirian. Selon lui, le clan Sanchez a laissé fuité cette information pour mettre la pression sur le club marseillais.

Lié à l'OM jusqu'en juin prochain, Alexis Sanchez ferait rêver le PSG. A en croire la presse chilienne, l'ailier serait l'une des pistes du club parisien pour renforcer le groupe la saison prochaine. Une information surprenante, qui a fait réagir de nombreux journalistes à commence par Thibaud Vézirian. Il y a quelques jours, ce dernier avait évoqué une rencontre entre l'agent d'Alexis Sanchez et l'OM à Marseille. Une prolongation était à l'étude. Et selon lui, ce contexte explique la diffusion de cette information.





« Comme par hasard »

« Comme par hasard, c’est la presse chilienne qui sort cette information… qui tire les ficelles ? On connaît ! À vous de ne pas tomber dans le panneau. Ce que je trouve gros, c’est de trouver un club plus logique ! Pourquoi ne pas annoncer une offre en provenance d’Italie, étant donné ses belles saisons à l’Inter Milan, où il est très apprécié… Mais le PSG ? C’est trop gros ! Même Longoria, il doit dire à l’agent « pourquoi tu faire sortir ça dans la presse chilienne ? Tu me prends pour un con ou quoi ? » a déclaré Thibaud Vézirian lors d'un live Twitch diffusé ce mercredi.

Une manigance du clan Sanchez ?