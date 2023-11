«Une sensation extraordinaire» : Le PSG se rate, il exulte

Thomas Bourseau

Kingsley Coman a fait ses classes au PSG, mais n’est resté qu’une seule saison en professionnel avant de s’envoler pour Turin à la Juventus puis à Munich au Bayern. C’est au sein du club bavarois que Coman a privé le PSG d’une Ligue des champions en 2020. Le titi parisien a vidé son sac.

Depuis que le PSG est passé sous pavillon à l’été 2011, le projet QSI des Qataris incluait un sacre en Ligue des champions. Le président Nasser Al-Khelaïfi ne s’en cachait pas dès son arrivée à Paris en expliquant vouloir mettre le PSG à la table des clubs qui compte tant sportivement qu’en terme de marketing.

Le titi parisien prive le PSG de sa première Ligue des champions

Neuf ans après l’arrivée des Qataris au PSG et au coeur d’une pandémie mondiale, le rêve du Paris Saint-Germain a été reporté à plus tard lors du Final 8 de la Ligue des champions. En finale, à Lisbonne, le club de la capitale s’est incliné face au Bayern Munich et en grande partie à cause d’un titi parisien. Formé au PSG, Kingsley Coman a inscrit l’unique but de ladite finale, réduisant les espoirs de son club formateur à néant. Pour En Aparté , Coman a partagé son flux d’émotions.



« C’est extraordinaire. C’est une sensation extraordinaire. C’est vraiment la compétition ultime en club. L’une des compétitions les plus dures à gagner. Être tout en haut de l’Europe à ce moment-là, c’est vraiment une consécration. Tout le travail, pas juste durant la saison, mais durant les années, tous les sacrifices qu’on a faits, tous les moments difficiles, les blessures… C’est pour ce genre de moment. Quand ça arrive, c’est magnifique, et on sait que ça n’arrive pas souvent dans la carrière. Donc on profite au maximum. Malheureusement, on devient accroc à ce genre de sensation, on veut vraiment les revivre. Ça donne une motivation supplémentaire au quotidien ».

