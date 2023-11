PSG : Une fake news est dénoncée sur le mercato

Alexis Brunet

Le PSG commence à réfléchir à son mercato hivernal, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Dernièrement, des rumeurs ont fait état d'un possible transfert de Fabian Ruiz à la Juventus, et les agents de l'Espagnol seraient déjà entrés en contact avec les dirigeants turinois. Mais cela serait faux, il n'y aurait pas eu la moindre discussion.

Le PSG a réalisé un très gros mercato l'hiver dernier. De nombreux joueurs sont arrivés, et d'autres sont partis. En attaque, le club de la capitale a notamment mis la main sur Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Kang-in Lee, et Marco Asensio.

Fabian Ruiz n'est pas titulaire au PSG

Pour ce qui est de son milieu de terrain, le PSG n'a recruté que deux joueurs cet été, Manuel Ugarte, et Cher Ndour. Même s'il n'est pas titulaire, Fabian Ruiz a déjà disputé plusieurs matches depuis le début de saison, et il est le joueur qui comptabilise le plus de minutes dans l'entrejeu parisien, après Ugarte, Zaïre-Emery, et Vitinha.

La Juventus intéressée par Ruiz ?